Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu viel getrunken
Nicht mehr fahrtauglich war ein 24-Jähriger am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr stoppte die Polizei den 24-Jährigen auf seinem E-Scooter. Der war in der Jägerstraße unterwegs. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten und der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

