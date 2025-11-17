Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr war eine 62-Jährige mit ihrem Toyota in der Birkenharder Straße unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in den Kreisverkehr auf Höhe der Hochschule für Polizei ein. Dort war bereits ein 28-Jähriger mit seinem Escooter unterwegs. Auf die Vorfahrt des Rollerfahrers achtete die Seniorin nicht. ...

mehr