Polizei Paderborn

POL-PB: Ladendieb bedroht Detektiv mit Messer

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 23.04. erwischte gegen 16.40 Uhr ein Ladendetektiv einen Ladendieb in einem Supermarkt am Königsplatz und wurde von diesem mit einem Messer bedroht.

Der Detektiv sprach den jungen Mann an der Kasse an, da dieser lediglich einen Energydrink bezahlte, obwohl der Ladendetektiv beobachtet hatte, wie er eine Wodka-Flasche in seinen Rucksack gepackt hatte. Der Beschuldigte setzte sich massiv körperlich gegen den Detektiv zur Wehr, der ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Im Laufe der körperlichen Auseinandersetzung zog der Dieb ein Taschenmesser und drohte seinem Gegenüber, zu Verletzungen kam es nicht.

Die eingesetzten Beamten fanden bei ihrem Eintreffen den Rucksack mit Diebesgut im Wert von rund 20 Euro vor und nahmen den 23-jährigen Marokkaner, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, vorläufig fest. Im weiteren Ermittlungsverlauf wurde die Einweisung des jungen Mannes in eine psychiatrische Einrichtung erwirkt.

