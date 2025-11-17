Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Anhänger kippt um

Am Samstag kam ein Anhänger eines Traktors bei Geislingen a.d. Steige auf der Straße zum Liegen.

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Traktor und Anhänger auf der Kreisstraße 1441 bei Geislingen a.d. Steige. Das landwirtschaftliche Gespann war in Richtung Weiler ob Helfenstein unterwegs, als der Fahrer auf Höhe Lindenhof nach rechts ins Seitenbankett geriet. Beim Gegenlenken verlor der 29-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. In der weiteren Folge kippte der Anhänger auf die Seite und kam auf der Straße zum Liegen. Zum Glück herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Verletzt wurde niemand. Mithilfe weiterer Personen konnte der Anhänger wieder aufgestellt werden. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens am Anhänger ist noch unklar. Der Schaden am Fahrbahnbelag und der Flur dürfte wohl eher gering sein. Für die Bergemaßnahmen musste die K1441 kurzzeitig gesperrt werden.

