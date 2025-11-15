PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Durch Verkehrsunfall verletzt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 15.11.2025, um 17.15 Uhr kam es auf der Kreuzung Breslauer Str./Görlitzer Str. zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Laatzener mit einem VW die Görlitzer Str. . An der Kreuzung zur Breslauer Str. will er nach links in Richtung Laatzen weiterfahren. Hierbei übersieht er die rot anzeigende Lichtzeichenanlage und kollidiert auf der Kreuzung mit einem BMW eines 48-jährigen Mannes aus Rotenburg (Wümme), der die Breslauer Str. aus Richtung Ortskern befuhr. Durch den Zusammenstoß wird die gleichaltrige Beifahrerin des BMW-Fahrers verletzt. Der BMW wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

