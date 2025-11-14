PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

Hildesheim (ots)

(sud) Am Freitag, den 14.11.2025, in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 09:55 Uhr, wurde ein blauer Dacia, der in der Straße "Am Bantelner Bahnhof" auf einem Parkstreifen auf Höhe der dortigen Arztpraxis abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

