Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

Hildesheim (ots)

(sud) Am Freitag, den 14.11.2025, in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 09:55 Uhr, wurde ein blauer Dacia, der in der Straße "Am Bantelner Bahnhof" auf einem Parkstreifen auf Höhe der dortigen Arztpraxis abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

