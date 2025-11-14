Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht nach Einbruch in Autowerkstatt mit Hubschrauber nach den Tätern

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Freitag (14.11.2025) wurde gegen 03:10 Uhr in eine Kfz-Werkstatt in der Siemensstraße eingebrochen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Eindringlinge durch das gewaltsame Öffnen einer Tür Zutritt zu dem Gebäude und lösten hierbei einen Alarm aus. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin umgehend zum Ereignisort. Die Täter konnten jedoch nicht mehr ergriffen werden. Bei einer Suche nach ihnen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell