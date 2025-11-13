Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß fordert drei verletzte Personen und hohen Sachschaden

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN / B 6 (lud)

Am 13.11.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Goslarsche Landstraße (Bundesstraße 6) und der L 492 in 31174 Schellerten OT Wendhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Zum Unfallzeitpunkt wollte der 24-Jährige Fahrzeugführer eines VW Golf mit seinem PKW von der L 492 nach links auf die B 6 in Richtung Hildesheim abbiegen. Mit im PKW saßen zwei weitere Insassen.

Beim Abbiegen nach links übersah der Hildesheimer die von links kommende und bevorrechtigte Sattelzugmaschine eines 66-Jährigen aus der Gemeinde Schöneck (Hessen). Dieser befuhr die B 6 aus Hildesheim kommend in Fahrtrichtung Wendhausen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und auf der B 6 zum Stillstand kamen. An beiden Fahrzeugen dürfte der Unfall einen Totalschaden verursacht haben.

Die drei Insassen des verunfallten PKW wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei aus Bad Salzdetfurth und Hildesheim kamen auch drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Abschleppunternehmen und die Freiwillige Feuerwehr Wendhausen zum Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B 6 für knapp zwei Stunden gesperrt. Durch die Vollsperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

