Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streit wegen abgeschlepptem Auto eskaliert und mündet in Schlägerei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Streit zwischen zwei 39 und 45 Jahre alten Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens und vier Angehörigen einer Familie im Alter zwischen 20 und 50 Jahren endete am Mittwochabend (12.11.2025) in der Oststadt gegen 21:00 Uhr in einer Schlägerei.

Bisherigen Ermittlungen zufolge habe das Abschleppunternehmen den Auftrag erhalten, ein Auto von einem Privatparkplatz in der Goethestraße zu entfernen, das dort unberechtigt gestanden haben soll. Beim Aufladen des Pkw sei die Halterfamilie vor Ort erschienen. Zwischen den Parteien soll es sodann zu verbalen und im weiteren Verlauf zu körperlichen Auseinandersetzungen in Form von Schlägen und Tritten gekommen sein. Nach vorliegenden Informationen wurden vier Personen leicht verletzt.

Den eingesetzten Beamten, die mit drei Streifenwagen vor Ort waren, wurden unterschiedliche Versionen des Tatgeschehens geschildert.

Was sich gestern Abend genau zugetragen hat, ist nun Gegenstand von Ermittlungen, die wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung geführt werden.

Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können und noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

