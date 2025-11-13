PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streit wegen abgeschlepptem Auto eskaliert und mündet in Schlägerei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Streit zwischen zwei 39 und 45 Jahre alten Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens und vier Angehörigen einer Familie im Alter zwischen 20 und 50 Jahren endete am Mittwochabend (12.11.2025) in der Oststadt gegen 21:00 Uhr in einer Schlägerei.

Bisherigen Ermittlungen zufolge habe das Abschleppunternehmen den Auftrag erhalten, ein Auto von einem Privatparkplatz in der Goethestraße zu entfernen, das dort unberechtigt gestanden haben soll. Beim Aufladen des Pkw sei die Halterfamilie vor Ort erschienen. Zwischen den Parteien soll es sodann zu verbalen und im weiteren Verlauf zu körperlichen Auseinandersetzungen in Form von Schlägen und Tritten gekommen sein. Nach vorliegenden Informationen wurden vier Personen leicht verletzt.

Den eingesetzten Beamten, die mit drei Streifenwagen vor Ort waren, wurden unterschiedliche Versionen des Tatgeschehens geschildert.

Was sich gestern Abend genau zugetragen hat, ist nun Gegenstand von Ermittlungen, die wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung geführt werden.

Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können und noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:59

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (schü) Am Montag, den 10.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Elze. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken im Heilswannenweg auf Höhe der Hausnummer 28 einen dort ordnungsgemäß, in einer Parkbucht abgestellten, Pkw der Marke BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 05:09

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lamspringe

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 12. auf den 13. November 2025, kam es etwa zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lebenshilfe-Einrichtung in der Straße "An der Pferdewiese" in 31195 Lamspringe. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchte sowohl Verwaltungs- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren