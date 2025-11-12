PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eine verletzte Person und Totalschaden nach schwerem Baumunfall

POL-HI: Eine verletzte Person und Totalschaden nach schwerem Baumunfall
Hildesheim (ots)

Dingelbe/ Garbolzum (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 210, zwischen der B 1 bei Garbolzum und der Ortschaft Dingelbe zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 78jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Toyota die K 210 aus Rtg. B1 kommend in Rtg. Dingelbe. Aufgrund von Unachtsamkeit der Fahrzeugführerin kam der geführte Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen stieß der Pkw gegen einen Straßenbaum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin aus dem östlichen Landkreis Hildesheim wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Kräften der Feuerwehr aus dem Inneren über den Kofferraum gerettet werden. Mehrere Ersthelfer kamen der Frau bereit zuvor zur Hilfe. Die ansprechbare Fahrzeugführerin wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Auch der Baum wurde entwurzelt und zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Neben zwei Streifen der Polizei und Kräften der Feuerwehr Dingelbe kamen auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein örtlicher Abschlepper zum Einsatz. Die K 210 musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Behinderungen.

