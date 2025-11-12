Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollwoche der Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Zeit vom 03.11.2025 bis zum 09.11.2025 hat die Polizei eine Verkehrskontrollwoche im Stadtgebiet von Hildesheim durchgeführt. Schwerpunkte waren dabei unter anderem die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern, die verbotswidrige Nutzung von E-Scootern und Fahrrädern in der Fußgängerzone sowie die Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen.

Als Bilanz wurden 209 Ordnungswidrigkeiten und 20 Straftaten registriert.

Bei etwa der Hälfte der Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus wurden beispielsweise 21 Verstöße gegen das Fahrverbot für E-Scooter und Fahrräder in der Fußgängerzone, 29 Handyverstöße, 15 Verstöße gegen die Gurtpflicht, zwei Verstöße gegen § 24a des Straßenverkehrsgesetzes wegen Fahrens unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss sowie drei Rotlichtverstöße festgestellt und geahndet.

Im Bereich der Straftaten verzeichneten die Kräfte in sechs Fällen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, sieben Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, vier Taten wegen Trunkenheit im Verkehr, einen E-Scooter-Diebstahl sowie zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Zweck derartiger Kontrollen dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Reduzierung von Gefahrensituationen und Unfallzahlen. Das Ergebnis der Kontrollwoche zeigt einmal mehr, dass diese notwendig sind.

