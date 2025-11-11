Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl Geldbörse

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 11.11.2025, zwischen 14.30 und 14.40 Uhr kam es in einem Discounter in der Straße Lange Maße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 59-jährige Kundin des Geschäfts hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss des Rucksacks geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell