POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem OT Mahlum-Zeugenaufruf

Bockenem(fri): Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2025, gegen 08:00 Uhr und dem 10.11.2025, gegen 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren den auf einem Privatgrundstück in der Straße Mühlenberg im Bockenemer Ortsteil befindlichen Metallzaun.

Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen.

Durch die Kollision wurde der Zaun verbogen, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/ 249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

