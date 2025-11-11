POL-HI: FREDEN (dei) Illegale Müllentsorgung -Zeugenaufruf-
Hildesheim (ots)
Freitag, 31.10.2025, 12:00 Uhr - Samstag, 08.11.2025, 12:00 Uhr; 31084 Freden, Ammenser Straße, im Wald des Selters. Unbekannte Verursacher haben im Graben neben der Kreisstraße 401 in Fahrtrichtung Ammensen im Waldgebiet insgesamt 16 Abfallsäcke mit Reifenteile entsorgt. Die Säcke wurden auf einer Länge von ca. 100 m entlang der Straße illegal entsorgt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.
