POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BÜLTUM (lud)

Am 10.11.2025, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kopstedter Straße in 31167 Bockenem OT Bültum einen Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth.

Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich bei dem 41-Jährigen sowohl Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung, als auch für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Des Weiteren konnte bei dem Fahrzeugführer eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Darüber hinaus ist der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zum Nachweis der Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung wurde der Bad Salzdetfurther der Hildesheimer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Schlussendlich musste der Fahrzeugführer seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen, da dieser bereits wiederholt wegen der Begehung von Verkehrsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aufgrund dessen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim der tatgeführte PKW beschlagnahmt.

