Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem Parkdeck Kaufland Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 10.11.2025 kam es auf dem Parkdeck beim Kaufland in Alfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Der Geschädigte parkte zum Einkaufen seinen blauen Audi SQ5 in der Zeit zwischen 18:50-19:30 Uhr auf dem Parkdeck. Bei seiner Rückkehr bemerkte er eine tiefe Delle und mehrere Kratzer an seiner Mitfahrertür hinten rechts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Fall mitteilen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell