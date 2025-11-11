PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen - Sterbliche Überreste des Mannes gefunden

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Nach fast drei Jahren hat die Suche nach einem vermissten Mann aus der Gemeinde Sibbesse nun ein trauriges Ende gefunden. Am 31.10.2025 wurden die sterblichen Überreste des Vermissten in einem Wald bei Diekholzen gefunden.

Den Ermittlungen zufolge wurde der damals 42-Jährige zuletzt am Abend des 27.11.2022 in der Ortschaft Dankelsheim im Landkreis Northeim gesehen, wo er an einer Weihnachtsfeier teilnahm. Nachdem er diese verlassen hatte, verlor sich seine Spur. Nach zwei Tagen wurde er bei der Polizei als vermisst gemeldet. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen und intensive Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mannes. Darüber hinaus wurde seit dem 03.12.2022 mit einem Bild öffentlich nach dem 42-Jährigen gefahndet.

Am 31.10.2025 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er beim Pilzesuchen in einem Waldstück nahe Diekholzen Bekleidungsgegenstände sowie Teile eines menschlichen Skeletts gefunden hatte. Der Verdacht, dass es sich dabei um den Vermissten handelte, wurde am gestrigen Montag (10.11.2025) im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung bestätigt.

Hinweise für ein Fremdverschulden am Tod des 42-Jährigen liegen nicht vor.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
