Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte besprühen Bundeswehrcontainer am Angoulemeplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (11.11.2025) wurde ein Container der Bundeswehr, der gegenwärtig zu Werbezwecken auf dem Angoulemeplatz steht, von Unbekannten mit roter Sprühfarbe beschmiert.

Das Graffiti wurde gegen 03:40 Uhr von einer Besatzung während einer Streifenfahrt bemerkt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell