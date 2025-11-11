PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte besprühen Bundeswehrcontainer am Angoulemeplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (11.11.2025) wurde ein Container der Bundeswehr, der gegenwärtig zu Werbezwecken auf dem Angoulemeplatz steht, von Unbekannten mit roter Sprühfarbe beschmiert.

Das Graffiti wurde gegen 03:40 Uhr von einer Besatzung während einer Streifenfahrt bemerkt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

