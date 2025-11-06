Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt weiterer Schlag gegen Drogenkriminalität

Goslar (ots)

Nachdem am 28. März in einem ehemaligen Hotel in Bad Harzburg eine Cannabis-Plantage ausgehoben worden war, führten die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizei Goslar nun zu weiteren Erfolgen.

In dem abbruchreifen Objekt in der Herzog-Julius-Straße waren seinerzeit rund 900 erntereife Cannabispflanzen beschlagnahmt worden. Zudem gelang die Festnahme zweier dort als "Gärtner" arbeitender Männer, die im Oktober schließlich vor dem Amtsgericht Goslar zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden waren.

Aus den in diesem Verfahren gewonnenen Erkenntnissen ergaben sich weitere Ermittlungsansätze gegen eine Tätergruppierung, die von der eingerichteten Ermittlungsgruppe im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft akribisch ausgearbeitet wurden. Die Ergebnisse führten in Richtung weiterer durch die Tätergruppe genutzter Objekte in Sachsen-Anhalt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Braunschweig mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Objekte in Magdeburg, Wolmirstedt und im Bereich Dessau. Diese wurden am Dienstag von Einsatzkräften aus Goslar, der örtlichen Polizeien sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen umgesetzt. Hierbei entdeckten die Einsatzkräfte erneut eine Cannabisplantage mit einer erheblichen Anzahl nahezu erntereifer Pflanzen und Cannabissetzlingen. Ferner wurden in einer Lagerhalle weitere Betäubungsmittel entdeckt und umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt.

Während der Durchsuchungen wurde ferner ein Mann angetroffen und festgenommen, für den in dieser Sache ein Haftbefehl bestand. Zur Verkündung der Untersuchungshaft wurde der 21-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA verbracht.

Alle über diese Pressemitteilung hinausgehenden Fragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell