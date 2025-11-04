Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.11.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 03.11.2025 meldet eine 30jährige PKW-Besitzerin aus Seesen der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung an ihrem PKW. Bei Inaugenscheinnahme kann eine ca. 1,5 m lange Kratzspur auf der Fahrerseite des PKW festgestellt werden. Verursacht durch einen spitzen Gegenstand von einem zur Zeit unbek. Täter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Tatort war der Parkplatz der Sehusa-Therme Seesen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 02.11.25 14:00 Uhr - 19:45 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 03.11.2025 zwischen 14:45 - 15:15 Uhr zerkratzt ein zur Zeit unbekannter Täter den PKW einer 28jährigen PKW-Besitzerin aus Göttingen. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz in der Bahnhofstraße zur Tatzeit ab. Bei Rückkehr stellte sie eine starke Kratzspur auf der hinteren rechten Tür fest. Durch die aufnehmende Funkstreife wird hier ein spitzer Gegenstand als Tatwerkzeug vermutet. Schaden ca. 1000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Te. 05381/9440.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell