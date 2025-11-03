Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schneller Ermittlungserfolg

Raubtaten aufgeklärt

Goslar (ots)

Nachdem sich im September in der Goslarer Innenstadt sechs Raub- und Diebstahlstaten ereignet hatten, verzeichneten die Polizei Goslar und die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun einen schnellen Ermittlungserfolg.

Die Taten, bei denen den Opfern stets die Handtaschen entrissen worden waren, hatten sich jeweils in der Dunkelheit ereignet. Gestützt auf Zeugenaussagen und Täterbeschreibungen der jeweiligen Opfer, führten die Ermittlungen nun zu insgesamt drei männlichen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Goslar im Alter zwischen 14 und 19 Jahren.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht Braunschweig Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen, die in der vergangenen Woche umgesetzt wurden. Hierbei gelang es, Beweismaterial sicherzustellen, mit dem sich die Täterschaft konkretisieren ließ.

Die ermittelten Täter müssen sich nun in einem Strafverfahren für ihre Taten verantworten.

