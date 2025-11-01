Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.11.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrzeugführer Am 31.10.2025 um 08:47 Uhr befährt der 22jährige Fahrzeugführer die Goslarsche Straße in Astfeld aus Richtung Langelsheim kommend. In Höhe einer Tankstelle kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Im weiteren Verlauf verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beide Fahrzeuge schleudern gegen eine Grundstücksmauer. Dabei wird der Fahrzeugführer schwer verletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme ergeben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 27.000 Euro.

Sprengung eines Zigarettenautomat

In der Landstraße in Harlingerode wurde am 01.11.2025 gegen 05:45 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat gesprengt. Durch das bislang unbekannte Sprengmittel wurde der Automat vollständig zerstört. Der Gesamtschaden ist bislang unbekannt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen und Umständen geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar, 05321-3390, zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, dem 31.10.2025, 15:30 Uhr und Samstag, dem 01.11.2025, 08:30 Uhr wurde ein in der Robert-Koch-Straße, Einmündung Pestalozzistraße, geparkter VW Caddy an der linken Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Schaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell