POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.10.2025

Goslar (ots)

Am Mittwoch drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Seesen ein.

Zwischen 14.00 und 22.00 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Wohnhauses in der Nelly-Sachs-Straße ein. Hier durchwühlten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Diebesgut.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) - 3390 oder die Polizei Seesen unter der Telefonnummer (05381) - 9440 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

