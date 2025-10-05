Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Schwerin (ots)

Am 05.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Schwerin im Bereich Schelfstadt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer hat das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt und fuhr in der Folge gegen drei stehende PKW. Im weiteren Verlauf fuhr er dann durch einen Zaun, durch die dahinter befindliche Hecke und kam auf dem dortigen Grundstück einer Kindertagesstätte zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro. Gordon Tiesler Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell