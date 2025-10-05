PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Schwerin (ots)

Am 05.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Schwerin im Bereich 
Schelfstadt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 
69-jähriger Fahrzeugführer hat das Bremspedal mit dem Gaspedal 
verwechselt und fuhr in der Folge gegen drei stehende PKW. Im 
weiteren Verlauf fuhr er dann durch einen Zaun, durch die dahinter 
befindliche Hecke und kam auf dem dortigen Grundstück einer 
Kindertagesstätte zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt, der 
entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro.

Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 16:54

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer - Vollsperrung im Schleifmühlenweg

    Schwerin (ots) - Am Freitag, dem 04.10.2025, kam es gegen 14:20 Uhr im Schleifmühlenweg in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw den Schleifmühlenweg in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 11:02

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit Quad auf der K63 mit zwei verletzten Personen

    Hagenow (ots) - Am Freitag, dem 03. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Kreisstraße 63 (K63) zwischen Klein Rogahn und Stralendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad. Ein 60-jähriger Mann befuhr die K63 aus Richtung Klein Rogahn kommend in Fahrtrichtung Stralendorf. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 04:30

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zw. PKW und Motorrad mit 4 verletzten Personen

    Wismar (ots) - Am 03.10.2025 gegen 11 Uhr ereignete sich im Bereich Wismar Kreuzung Landstraße 10 und Landstraße 104, Goldberg/Passee, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Hierbei wurden 4 Personen verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand beachtete der 73-jährige Fahrzeugführer an der Kreuzung nicht den vorfahrtsberechtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren