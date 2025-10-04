PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer - Vollsperrung im Schleifmühlenweg

Schwerin (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2025, kam es gegen 14:20 Uhr im 
Schleifmühlenweg in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 
Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines 
Pkw den Schleifmühlenweg in Richtung Innenstadt, als er aus bislang 
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der 
Folge kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand 
abgestellten Fahrzeugen und überschlug sich anschließend.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und 
wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der 
Schleifmühlenweg zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Der 
entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro 
geschätzt.

Die Polizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache 
aufgenommen.

Chris Blankenburg
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Schwerin
Polizeihauptrevier Schwerin

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

