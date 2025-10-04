Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer - Vollsperrung im Schleifmühlenweg

Schwerin (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2025, kam es gegen 14:20 Uhr im Schleifmühlenweg in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw den Schleifmühlenweg in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen und überschlug sich anschließend. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Schleifmühlenweg zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Chris Blankenburg Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin

