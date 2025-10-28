PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 28.10.2025

Goslar (ots)

Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Urkundenfälschung eingeleitet

Am 27.10.2025 gegen 08:30 Uhr möchte ein 27-jähriger Mann aus Bayern seinen Führerschein verloren melden. Für gewöhnlich stellt die Polizei in solchen Fällen eine Bescheinigung aus, mit der ein neues Dokument bei der zuständigen Führerscheinbehörde beantragt werden kann und in der Zwischenzeit, im Falle einer Verkehrskontrolle, der Besitz einer Fahrerlaubnis nachgewiesen werden kann. Zudem wird das verlorenen Dokument in den polizeilichen Fahndungssystemen zur Sachfahndung ausgeschrieben, um es im Falle eines Fundes zuordnen zu können. Im Verlauf der Aufnahme fallen den Beamten immer mehr Widersprüche auf. Der Mann legt schließlich ein Foto des verlorenen Dokumentes vor, welches den Anfangsverdacht der Urkundenfälschung begründet. Eine Anfrage bei der Führerscheinstelle ergibt, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits 2019 unanfechtbar entzogen wurde und er somit nicht im Besitz eines Führerscheins sein dürfte. Die Ermittlungen auch zu weiteren möglicherweise daraus resultierenden Straftaten dauern an.

Täter geflüchtet

Am 28.10.2025 kurz nach 05:00 Uhr meldet ein Passant, dass an der Brücke über der Straße "An der Masch" in Seesen eine Person gegenwärtig ein Graffiti anbringe. Vor Ort konnte der Täter noch auf frischer Tat angetroffen werden, entzog sich den weiteren Maßnahmen jedoch durch Flucht. Zu Fuß lief der junge Mann gefolgt von den Beamten Richtung Museum, "An den Teichen", zurück Richtung Innenstadt, vorbei am Amtsgericht und entkam schließlich in der Grünanlage am Max und Moritz Teich. Die überwiegend orange Sachbeschädigung am Fundament der Brücke misst etwa 5x2 Meter und kann in Summe derzeit noch nicht genau beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

