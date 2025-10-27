PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 27.10.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 26.20.2025 gegen 01:00 Uhr befährt ein 37-jähriger Mann aus Langelsheim mit seinem PKW aus Lutter kommend die Straße "Im Neiletal" in Fahrtrichtung Alt Wallmoden. In der Ortschaft Neu Wallmoden kollidiert er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher durch die Wucht des Aufpralls mit dem angrenzenden Wohnhaus kollidiert. Es entsteht nicht nur an dem geparkten PKW sondern auch an dem Gebäude und natürlich an dem PKW des Unfallverursachers Sachschaden in geschätzter Gesamtsumme von 40000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Die Hausbewohner, welche im unfallbetroffenen Raum schliefen, blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

