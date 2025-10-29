Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.10.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in Bettingerode ein.

Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle in der Hauptstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entfernten sich danach unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten polizeilichen Ermittlungen auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der (05321) 3390 zu melden.

+++

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht im Goslarer Stadtteil Oker.

Am Dienstagvormittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß abgestellten Ford und beschädigte diesen dabei am vorderen linken Fahrzeugbereich in Höhe von rund 3.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell