POL-GS: Veranstaltung zur Suchtprävention und Verkehrssicherheitsarbeit im Bündheimer Schloss am 05. November 2025

Das Präventionsnetzwerk HaLT (Hart am LimiT) lädt zu einem Informationsnachmittag unter dem Titel "Hauptsache es ballert! - High oder heikel - IHRE Unterstützung zählt!" ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 05. November 2025, von 16:30 bis 18:45 Uhr im Bündheimer Schloss, Gestütstraße 10, 38667 Bad Harzburg statt.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen beim Drogenkonsum von Jugendlichen und die Folgen für den Straßenverkehr. Expertinnen und Experten erklären, wie riskantes Fahrverhalten und Cannabiskonsum die Fahrerlaubnis gefährden können, wann ein Führerscheinentzug droht und wie junge Menschen davor geschützt werden können. Dabei wird auch aufgezeigt, welche Möglichkeiten der Suchtprävention es gibt und wie Eltern, Schulen und andere Bezugspersonen unterstützen können.

Ein besonderer Programmpunkt findet von 17:45 bis 18:45 Uhr statt, wenn Dipl.-Psych. Sylvia Berghoff, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Goslar, zum Thema "Ist Liebe alles? - Bindung und Emotionen in Zusammenhang mit Sucht" referiert. Alle Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und die verschiedenen Beratungsinstitutionen kennenzulernen.

Zum Projekt HaLT - Hart am LimiT: Es ist das größte kommunale Alkoholpräventionsprogramm Deutschlands und hat das Ziel, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene frühzeitig über die Folgen riskanten Konsums zu informieren und sie durch gezielte Präventionsangebote zu stärken. Im Landkreis Goslar wird das Programm von der Jugend- und Drogenberatungsstelle, dem Lukas Werk, dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar umgesetzt.

