Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 31.10.2025

Goslar (ots)

Diebstahl von 11 Schafen

Am 30.10.2025 zwischen 02:30 Uhr und 08:30 Uhr wurden aus einem Stall in der Wilhelm-Busch-Straße in Rhüden insgesamt 11 Schafe entwendet. Besonders dreist: die Täter betraten den Stall der Tiere und selektierten zuvor die ausschließlich adulten, weiblichen, hochtragenden Tiere von den männlichen, trieben die Tiere über die Weide, hoben sie über den Zaun und verluden sie anschließend im Bereich der angrenzenden Feldmark. Bei den Tieren handelt es sich um einen Mix aus Schwarz-und Blaukopfschaf, jeweils im Wert von ca. 250Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, PHK'in

