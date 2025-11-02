PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 02.11.2025

Goslar (ots)

Unfall mit einer leicht verletzten Person

Am 01.11.2025 um 21:20 Uhr befährt ein 43-jähriger Mann aus Herzberg mit seinem PKW die B243 von Seesen in Richtung Osterode am Harz und kommt vermutlich aufgrund nicht angepasster/überhöhter Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge wird eine Ampel, eine Leitplanke und ein Privatgrundstück, auf welchem der PKW schließlich zum Stehen kommt, beschädigt. Der Fahrzeugführer wird dabei nur leicht verletzt. Seine 41-jährige Beifahrerin bleibt unverletzt. Der PKW völlig zerstörte PKW ist nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung und Bindung auslaufender Betriebsstoffe ist auch die Feuerwehr vor Ort. Der Schaden kann derzeit in Summe noch nicht beziffert werden, dürfte aber im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

