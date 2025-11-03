Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.11.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in Bad Harzburg ein Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagmittag nutzten bislang unbekannte Tatverdächtige die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Straße Am Silberborn und stiegen in das Gebäude ein. Ob Wertgegenstände erbeutet wurden ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Insbesondere mögliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes sind für die Ermittler von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sprengten Unbekannte in Vienenburg einen Zigarettenautomaten und entkamen unerkannt.

In der Nacht wurden Anwohner gegen 2.20 Uhr von einem lauten Knall in der Jahnstraße geweckt. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass durch bislang unbekannte Tatverdächtige versucht worden war, einen Zigarettenautomat aufzusprengen. Ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei Goslar fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell