Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leichnam in Koffer in Filderstadt-Bonlanden aufgefunden - Erste Erkenntnisse

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.08.2025 / 09.29 Uhr

Im Fall des in Bonlanden in einem Koffer aufgefundenen Leichnams fand am Freitagvormittag die Obduktion statt. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelt. Die Todesursache konnte jedoch bislang nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen der 44-köpfigen Sonderkommission Trolley laufen auf Hochtouren. Dort sind bereits erste Hinweise eingegangen, denen die Ermittler nun nachgehen.

Die Sonderkommision bittet weiterhin dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter Telefon 0711/3990-660 (rund um die Uhr) entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

