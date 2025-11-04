PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GS: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Goslarer Innenstadt

Goslar (ots)

Am 22. Oktober ereignete sich in der Goslarer Altstadt ein Diebstahl, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

An diesem Mittwochmittag entwendete eine bislang unbekannte Frau gegen 12.20 Uhr bei der Fa. C&A Bekleidungsgegenstände und wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen. Hierauf ergriff die Frau die Flucht, lief in Richtung der Mauerstraße davon und wurde von der Zeugin verfolgt. In dieser Situation kam der Mitarbeiterin ein Lkw-Fahrer zu Hilfe, der versuchte, der flüchtigen Täterin den Weg abzuschneiden. Die Frau konnte jedoch unerkannt entwischen.

Die Tatverdächtige wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Sie ist ca. 175 cm groß, von schlanker Statur und hat lange dunkle Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Leggins, einem ebenfalls schwarzen Mantel und trug Stiefel.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren und sucht nach Zeugen für diesen Vorfall. Insbesondere der bislang unbekannte Lkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

