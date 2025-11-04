Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.11.2025

Goslar (ots)

In der Goslarer Innenstadt ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Gegen 21.50 Uhr fuhr ein 52-jähriger Goslarer mit seinem weißen Audi A6 auf der Okerstraße in Richtung Im Schleeke, als in Höhe der der Abbiegespur zum Odermarkplatz plötzlich unmittelbar vor ihm ein Radfahrer auf die Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Audifahrer nach links, wo er nahezu frontal auf eine Verkehrsinsel auffuhr. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer entfernte sich über die Liebigstraße unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell