POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.11.2025

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Harlingerode ein.

Die unbekannten Täter verschafften gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Landstraße, entwendeten technische Geräte und Bargeld und entkamen anschließend.

In Clausthal-Zellerfeld drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag in eine Wohnung in der Berliner Straße 28 ein und erbeuteten verschiedene Gegenstände sowie Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr

Hinweise oder Beobachtungen zu diesen Ereignissen nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

