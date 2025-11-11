Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit Haftbefehl bedroht Polizisten

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 10.11.2025, gegen 23.15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, die an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld ihr Fahrzeug betankte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit dem Leben. Daraufhin wurde der 44-Jährige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete er Widerstand gegen die Polizisten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Zudem wurde bei der Durchsuchung seines Pkw eine Schusswaffe aufgefunden. Weiterhin hatte der 44-Jährige sein Fahrzeug betankt, ohne die Rechnung begleichen zu können. Der Mann wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und zunächst zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Betrugs sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz.

