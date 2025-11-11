PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit Haftbefehl bedroht Polizisten

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 10.11.2025, gegen 23.15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, die an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld ihr Fahrzeug betankte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit dem Leben. Daraufhin wurde der 44-Jährige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete er Widerstand gegen die Polizisten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Zudem wurde bei der Durchsuchung seines Pkw eine Schusswaffe aufgefunden. Weiterhin hatte der 44-Jährige sein Fahrzeug betankt, ohne die Rechnung begleichen zu können. Der Mann wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und zunächst zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Betrugs sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 12:58

    LPI-SLF: Zwischenfälle bei Kirmes in Kamsdorf

    Saalfeld (ots) - In der Samstagnacht kam es zu insgesamt zwei polizeilichen Einsätzen im Rahmen der Kirmes in Kamsdorf. Zuerst kam es zu einer Körperverletzung durch eine stark alkoholisierte Frau. Anschließend beschädigte sie ein Kleinkraftrad und mehrere Motorradhelme. Selbst während der polizeilichen Aufnahme verhielt sie sich renitent, beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Nach einem kurzen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:26

    LPI-SLF: Unfall mit hohem Sachschaden

    Frankenblick (ots) - Kurz vor Mitternacht ereignete sich am 08.11.2025 ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der B89 in Frankenblick. Der männliche Fahrer fuhr einen hochmotorisierten und hochpreisigen PKW der Marke BMW. Dieser verlor aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in einer Rechtskurve mit einer Schutzplanke. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren