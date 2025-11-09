Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit hohem Sachschaden

Frankenblick (ots)

Kurz vor Mitternacht ereignete sich am 08.11.2025 ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der B89 in Frankenblick.

Der männliche Fahrer fuhr einen hochmotorisierten und hochpreisigen PKW der Marke BMW. Dieser verlor aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in einer Rechtskurve mit einer Schutzplanke.

Der 26 jährige Fahrzeugführer und seine Mitfahrerin wurden dabei glücklicherweiße nicht verletzt. Bei dem PKW handelt es sich um einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 95.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell