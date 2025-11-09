Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Lagerhalle
Pößneck (ots)
Vermutlich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Ernst-Thälmann-Straße in Pößneck ein. U.a. wurden hier diverse Werkzeuge, Kupfermaterialien und eine hochwertige Angelausrüstung entwendet. Die PI Saale-Orla bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern unter der Tel.Nr. 03663-4310.
