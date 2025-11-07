Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/ Geschädigte nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Rudolstadt (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Rudolstadt werden Zeugen oder ein/e mögliche/r Geschädigte/r gesucht. Gegen 16 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem VW Tiguan vom Kundenparkplatz eines Imbisses auf die Rudolstädter Oststraße auf und stieß dabei mit einem geparkten PKW zusammen. Nach Inaugenscheinnahme ihres PKW sowie des geparkt abgestellten konnte die Fahrerin zunächst keinen Schaden feststellen und fuhr nach Hause. Erst später bemerkte sie beim genauen Hinsehen eine Beschädigung an ihrer rechten Fahrzeugseite in Form eines Kratzers sowie einer leichten Eindellung. In der Folge meldete sie sich bei der Polizei. Zum möglicherweise beschädigten, anderen Fahrzeug liegen jedoch keine Daten vor. Somit werden Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstag gegen 16 Uhr ihren PKW auf einem Parkplatz Höhe Oststraße Nummer 2 geparkt haben, gebeten, diesen auf Beschädigungen zu prüfen. Anschließend würde ein Abgleich der vermeintlichen Anstoßstelle sowie des Schadensbildes durch die Polizei erfolgen. Mitteilungen von möglichen Geschädigten nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0289580 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell