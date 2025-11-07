PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/ Geschädigte nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Rudolstadt (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Rudolstadt werden Zeugen oder ein/e mögliche/r Geschädigte/r gesucht. Gegen 16 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem VW Tiguan vom Kundenparkplatz eines Imbisses auf die Rudolstädter Oststraße auf und stieß dabei mit einem geparkten PKW zusammen. Nach Inaugenscheinnahme ihres PKW sowie des geparkt abgestellten konnte die Fahrerin zunächst keinen Schaden feststellen und fuhr nach Hause. Erst später bemerkte sie beim genauen Hinsehen eine Beschädigung an ihrer rechten Fahrzeugseite in Form eines Kratzers sowie einer leichten Eindellung. In der Folge meldete sie sich bei der Polizei. Zum möglicherweise beschädigten, anderen Fahrzeug liegen jedoch keine Daten vor. Somit werden Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstag gegen 16 Uhr ihren PKW auf einem Parkplatz Höhe Oststraße Nummer 2 geparkt haben, gebeten, diesen auf Beschädigungen zu prüfen. Anschließend würde ein Abgleich der vermeintlichen Anstoßstelle sowie des Schadensbildes durch die Polizei erfolgen. Mitteilungen von möglichen Geschädigten nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0289580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:19

    LPI-SLF: unbekannte zerstören Biberdamm

    Schleiz (ots) - Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 09.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde einen zerstörten Biberdamm fest. Der Damm befand sich am sogenannten Wehrteich in Schleiz. Dieser wurde, nach ersten Erkenntnissen, mit schwerem Gerät zerstört. Da Biber unter Schutz stehen, stellt dies eine Straftat dar. Nun sucht die Polizei Zeugen welche Angaben zu dieser Zerstörung machen können. Wen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:18

    LPI-SLF: Einbruch in Pößnecker Grundschule. - Zeugen gesucht

    Schleiz (ots) - Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 06.00 Uhr, wurde festgestellt, dass in die Staatliche Grundschule Pößneck in der Rosa-Luxemburg-Straße, eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein, brachen u.a. Spinde von Schülern auf und entwendeten technische Geräte. Der genaue Schaden muss derzeit noch ermittelt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, wenn Sie in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren