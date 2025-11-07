PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Cheyenne Jemma-Jade Kubke

Neustadt an der Orla/ Lichtenau/ Gelsenkirchen (ots)

Die seit dem 25.08.2025 Vermisste Cheyenne Kubka wird weiterhin gesucht. Die 14-Jährige ist seit nunmehr zwei Monaten aus einer Jugendeinrichtung in Neustadt an der Orla/ Lichtenau abgängig, sodass die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens gebeten wird. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 170 cm groß -normale Statur -pink-lila Haare, zweiteilige Färbung (pink in lila übergehend) -bekleidet mit schwarzen Turnschuhen, schwarzen Leggins, grauem T-Shirt undschwarze Stoffjacke, führt einen Schulrucksack bei sich.

Hinweise zum Verbleib von Cheyenne nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld unter 03672- 417 1464 entgegen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Mädchen sich auch im Bereich Gelsenkirchen aufhält.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

