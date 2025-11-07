Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrradfahrer wurde angefahren.
Saalfeld (ots)
Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 06.15 Uhr befuhr eine 61-jährige Autofahrerin den Kreisverkehr am Bahnhof in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. Als sie den Kreisverkehr in Richtung Obernitz verlassen wollte, übersah sie einen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 36-jährige Radfahrer stürzte dadurch und verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug der 61-jährigen entsandt Sachschaden.
