Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung
Schleiz (ots)
Am Mittwoch, dem 05.11.2025, in der Zeit von 05.00 bis 13.00 Uhr führten Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung in der Oettersdorfer Straße in Schleiz in Fahrtrichtung Oettersdorf durch. Insgesamt überschritten 47 der 1591 Fahrzeuge die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das schnellste Auto war mit 82 km/h unterwegs
