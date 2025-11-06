Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfallverursacher entfernt sich - Zeugen gesucht
Schleiz (ots)
Am Dienstag, dem 04.11.2025, gegen 17.00 Uhr fuhr, ein bislang unbekannter, Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzuganhänger gegen einen Grundstückspfeiler in dem Ziegeleiweg in Schleiz und beschädigte den Pfeiler. Der Lkw-Fahrer heilt aber nicht an, sondern entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Er meldete den Unfall weder dem Eigentümer des Pfeilers noch der Polizei. Dies stellt eine Straftat dar, allgemein bekannt als Fahrerflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen, wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens: 0287538/2025 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310).
