Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrmalige Manipulation an wasserwirtschaftlicher Anlage

Uhlstädt-Kirchhasel/ Dorndorf (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es in insgesamt zwei Fällen zu Manipulationen an einer wasserwirtschaftlichen Anlage in Dorndorf (Uhlstädt-Kirchhasel).

In den Abendstunden des 30.09.2025 beschädigten ein oder mehrere Unbekannte mittels eines Weidepflocks die Anlage, wodurch rund 50.000 Liter Trinkwasser ins Gelände liefen und die Trinkwasserversorgung im Nachbarort Rödelwitz für rund zwei Stunden unterbrochen wurde.

Am Abend des 20.10.2025 kam es zu einer wiederholten Manipulation der Anlage, die in der gleichen Art und Weise erfolgte, sodass Wasser im Umfang von ca. 25 Kubikmeter austrat und die Ortslage Dorndorf nicht mit Wasser versorgt werden konnte.

Hinweise im Zusammenhang mit den Ermittlungen der KPI Saalfeld nimmt diese unter Nennung der Vorgangsnummer 0273317 unter 03672-417 1464 entgegen.

Glücklicherweise kam es zu keinen schwerwiegenderen Schadenseintritten.

