PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 05.11.2025, gegen 15.00 Uhr fiel Beamten der Saalfelder Polizei in der Straße "Am Cröstener Weg" in Saalfeld eine Frau auf, welche einen E-Scooter fuhr, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht Pflichtversichert war, was eine Straftat darstellte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die 44-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, der Wert blieb jedoch unterhalb der Grenze zur Ordnungswidrigkeit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol im Straßenverkehr zu den Hauptunfallursachen zählt. Auch bei geringen Promillewerten kann die Fahrtüchtigkeit erheblich eingeschränkt sein - Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 20:23

    LPI-SLF: Mehrmalige Manipulation an wasserwirtschaftlicher Anlage

    Uhlstädt-Kirchhasel/ Dorndorf (ots) - In den zurückliegenden Wochen kam es in insgesamt zwei Fällen zu Manipulationen an einer wasserwirtschaftlichen Anlage in Dorndorf (Uhlstädt-Kirchhasel). In den Abendstunden des 30.09.2025 beschädigten ein oder mehrere Unbekannte mittels eines Weidepflocks die Anlage, wodurch rund 50.000 Liter Trinkwasser ins Gelände liefen und die Trinkwasserversorgung im Nachbarort Rödelwitz ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:47

    LPI-SLF: Ehemaliges Autohaus in Brand

    Königsee (ots) - In der Nacht von Dienstag (04.11.2025) auf Mittwoch (05.11.2025), erhielt die Polizei Informationen zu einem Brand in der Straße Industrie- und Gewerbepark in Königsee. Vor Ort brannte ein ehemaliges Autohaus, welches nun als Holz- und Hackschnitzellager genutzt wurde. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und begann mit der Brandbekämpfung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es kam zu einer ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:46

    LPI-SLF: Mitarbeiter bei Arbeitsunfall verletzt.

    Saalfeld (ots) - Am Mittwochmorgen kam es gegen 08.30 Uhr in einer Klinik in Saalfeld zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mitarbeiter bei Arbeiten an einem Schaltkasten verletzt. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Aufgrund einer leichten Rauchentwicklung mussten rund 25 Personen vorübergehend aus dem Bereich evakuiert werden. Sie blieben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren