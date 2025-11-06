Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 05.11.2025, gegen 15.00 Uhr fiel Beamten der Saalfelder Polizei in der Straße "Am Cröstener Weg" in Saalfeld eine Frau auf, welche einen E-Scooter fuhr, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht Pflichtversichert war, was eine Straftat darstellte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die 44-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, der Wert blieb jedoch unterhalb der Grenze zur Ordnungswidrigkeit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol im Straßenverkehr zu den Hauptunfallursachen zählt. Auch bei geringen Promillewerten kann die Fahrtüchtigkeit erheblich eingeschränkt sein - Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen.

