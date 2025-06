Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pkw-Fahrer in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 29.06.2025, um 07:16 Uhr befährt ein 20-Jähriger aus Delmenhorst mit einem Pkw die B213 in Dötlingen in Richtung Delmenhorst. Kurz hinter der Einmündung Bei der Schlenke kommt der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzt in einen nicht wasserführenden Graben. Der Pkw überschlägt sich dabei und kommt ca. 40 Meter weiter zum Stehen. Der schwer verletzte Pkw-Fahrer wird mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Die B213 musste aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme in diesem Bereich für etwas über eine Stunde vollgesperrt werden.

