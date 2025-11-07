PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto landet nach Verkehrsunfall in einem Bach

Leutenberg (ots)

Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 14.30 Uhr ereignete sich in Leutenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 71-jähriger Fahrer verletzte. Der 71-jährige befuhr die Wurzbacher Straße in Richtung Grünau. In einer, Rechtskurve kam er, aus bislang unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonstein. In der Folge überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach in einem Bach. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde in Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:29

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung

    Schleiz (ots) - Am Mittwoch, dem 05.11.2025, in der Zeit von 05.00 bis 13.00 Uhr führten Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung in der Oettersdorfer Straße in Schleiz in Fahrtrichtung Oettersdorf durch. Insgesamt überschritten 47 der 1591 Fahrzeuge die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das schnellste Auto war mit 82 km/h unterwegs Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:40

    LPI-SLF: Unfallverursacher entfernt sich - Zeugen gesucht

    Schleiz (ots) - Am Dienstag, dem 04.11.2025, gegen 17.00 Uhr fuhr, ein bislang unbekannter, Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzuganhänger gegen einen Grundstückspfeiler in dem Ziegeleiweg in Schleiz und beschädigte den Pfeiler. Der Lkw-Fahrer heilt aber nicht an, sondern entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Er meldete den Unfall weder dem Eigentümer des Pfeilers noch der Polizei. Dies stellt eine Straftat dar, ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:39

    LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 05.11.2025, gegen 15.00 Uhr fiel Beamten der Saalfelder Polizei in der Straße "Am Cröstener Weg" in Saalfeld eine Frau auf, welche einen E-Scooter fuhr, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht Pflichtversichert war, was eine Straftat darstellte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren