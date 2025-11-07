Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto landet nach Verkehrsunfall in einem Bach

Leutenberg (ots)

Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 14.30 Uhr ereignete sich in Leutenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 71-jähriger Fahrer verletzte. Der 71-jährige befuhr die Wurzbacher Straße in Richtung Grünau. In einer, Rechtskurve kam er, aus bislang unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonstein. In der Folge überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach in einem Bach. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde in Krankenhaus gebracht.

