Polizei Bochum

POL-BO: Auto in Brand gesteckt - Wer kennt diese beiden Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Männer?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/165202

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Die beiden Tatverdächtigen sollen sich am 12. Dezember 2024 zwischen 22.25 und 23.05 Uhr einem Auto, das auf einem Parkplatz am Ginsterweg in Bochum abgestellt war, genähert haben. Während der erste Tatverdächtige den vorderen linken Reifen in Brand setzte, stand der zweite Tatverdächtige Schmiere. Anschließend entfernten sie sich vom Parkplatz. Der Pkw brannte innen und außen komplett aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

