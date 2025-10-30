PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Schwerer Verkehrsunfall - 68-Jähriger verstirbt nach längerer Behandlung

Duisburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich bereits am 13. Oktober auf der Straße Zum Logport, bei dem ein 68-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann im Toyota geriet gegen 12 Uhr auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 34-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der 68-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz intensiver medizinischer Behandlung verstarb der Mann am 23. Oktober in einem anderen Krankenhaus, in das er zwischenzeitlich verlegt worden war.

Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, und die Staatsanwaltschaft Duisburg regte eine Obduktion des Verstorbenen an, die am Montag (27. Oktober) durchgeführt wurde. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion deutet darauf hin, dass ein internistischer Notfall die Ursache für den Unfall war.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

