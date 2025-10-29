Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 11-Jährige bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (28. Oktober) kam es gegen 7:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Homberger Straße / König-Friedrich-Wilhelm-Straße. Eine 11-jährige Schülerin überquerte die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf einen von rechts kommenden Pkw, der von einem 60-jährigen Duisburger gesteuert wurde. Es kam zu einer Kollision, bei der das Mädchen zu Boden stürzte.

Durch den Aufprall zog sich die 11-Jährige schwere Verletzungen zu. Zeugen des Vorfalls leisteten umgehend Erste Hilfe. Die Schülerin wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Durch den Unfall liefen aus dem Renault Betriebsstoffe auf die Straße, die abgestreut wurden. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Einsatzkräfte der Polizei sperrten für die Dauer der Maßnahmen die Örtlichkeit ab. Die Mutter der verletzten Schülerin wurde noch am Unfallort kontaktiert.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell